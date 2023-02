Regionali 2023 | Berlusconi sente Meloni e Salvini | “Stimolo per proseguire ottimo lavoro”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Il presidente Silvioha chiamato il presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, e il vicepresidente del consiglio e leader della Lega, Matteo, e si è complimentato per il grande successo della coalizione alle elezioniin Lombardia e in Lazio”. Si legge in un post social, in cui viene postata una fotografia con i leader del centrodestra. “I tre leader – si legge ancora – hanno convenuto che questo nuovo successo del centrodestra deve essere e sarà dal’fatto sinora dal governo, un esecutivo forte che ha come orizzonte l’intera legislatura”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Cosi' il leader di M5s, Giuseppe Conte, commentando i risultati delle elezioninella sede di via Campo Marzio. 'Abbiamo costruito un fronte in coalizione con un'area progressista ecologista ...Ex presidente della Croce Rossa Italiana, ha vinto le elezionidel 12 e 13 febbraioalla guida della coalizione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Succede a Daniele Ledori, ...

Fratelli d'Italia è primo partito in entrambe le regioni. In Lombardia arrivata al 25,5% e potrebbe chiedere la vicepresidenza della regione. La Lega è al 16,83%, attorno al 7% Forza Italia, 6,2% per ...La crescita del partito di Meloni in questi anni è stata esponenziale se si pensa che alle ultime Regionali del 2018 si era fermata al 3,6. Adesso, la cavalcata del partito della premier si è fermata ...