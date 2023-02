(Di lunedì 13 febbraio 2023) Parto subito con una proposta secca, poi vi dico perché. Ma intanto prima meno e poi ragiono, perché, come diceva il nonno di un amico mio, a certuni per accendergli la testa devi fargli bruciare il ...

E allora la proposta paradossale, puramente provocatoria e matta, auspicabilmente non scema, sarebbe questa: in F.1 aboliamo ilchiuso dopo le qualifiche fino a prima della gara, che è ...... e con il contributo di Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana,...dell'Immaginazione - ha scelto l'esilio negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni del...

Regime di parco chiuso dall’unveiling al primo Q3! Autosprint.it

Una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici per il Parco ... Comune di Cuneo

Rimembranza, parchi con i corpi vegetali dei caduti | il manifesto Il Manifesto

SorrentoOrangeWeek – il calendario dei prossimi appuntamenti Luciano Pignataro

Alla BIT di Milano, si presenta il picture-book sul progetto Diodoros AgrigentoOggi.it

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli articoli gratis del mese, non smettere di leggere e attiva l’offerta, tanti contenuti con un unico abbonamento.Frequenti le segnalazioni che giungono ai guardia parco e ai vigili scatenando una piccola guerra ... che «vengano identificati gli autori di comportamenti degni di un regime» si legge nella ...