Regeni | Meloni e Tajani chiamati a testimoniare da gup

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgiae il ministro degli Esteri Antoniosaranno sentiti dal gup di Roma nel processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l’omicidio di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016., all’udienza del prossimo 3 aprile, dovranno riferire sulla disponibilità a collaborare con l’Italia espressa nelle scorse settimane dal presidente egiziano Al Sisi. La richiesta è stata avanzata oggi in aula dal legale dei genitori di, Alessandra Ballerini. Oggi, fuori da piazzale Clodio a Roma in occasione della nuova udienza del processo è stato organizzato un sit in. Presenti, oltre ai genitori die a Beppe Giulietti, presidente della Fnsi, anche gli ...

La premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, saranno sentiti il prossimo 3 aprile dal gup di Roma nell'ambito della vicenda di Giulio Regeni. Dovranno riferire in merito alla ...