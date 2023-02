Regeni | legale famiglia | ‘Meloni e Tajani riferiscano su ‘promesse' Al Sisi**'

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb. (Adnkronos) - ‘'Alla luce delle dichiarazioni rese ai media dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antoniocirca le rassicurazioni, o addirittura sono state chiamate', ricevute dal presidente Al Sisi che avrebbe garantito che risolverà la situazione eliminando gli ostacoli che ci impediscono di iniziare questo processo per il sequestro le torture e l'uccisione di Giulio, abbiamo chiesto di sentire la premier Meloni e il ministro degli Esteri per avere ragguagli su tempistiche e modalità di queste soluzioni". Così Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, con l'avvocato Alessandra Ballerini al termine dell'udienza davanti al gup di Roma nel processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'omicidio del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. ...

La richiesta è stata avanzata in aula daldei genitori di, Alessandra Ballerini. Migranti, energia e i casie Zaki. Vertice Meloni - Al Sisi in Egitto Intanto, fuori dal ...La richiesta di sentire come testi Meloni e Tajani è stata avanzata daldei genitori di, Alessandra Ballerini .fu trovato senza vita al Cairo nel febbraio del 2016. Sequestrato ...

**Regeni: legale famiglia, ‘Meloni e Tajani riferiscano su ‘promesse ... Il Sannio Quotidiano

Processo Regeni, gup: "Meloni e Tajani testimoni il 3 aprile" Sky Tg24

Caso Regeni, Meloni e Tajani saranno sentiti dal Gup RaiNews

Saman come Zaki e Regeni la Repubblica

Tajani in Egitto: "Gli italiani continuano a chiedere verità su Giulio Regeni" AGI - Agenzia Italia

La richiesta è stata avanzata in aula dal legale dei genitori di Regeni, Alessandra Ballerini. Saranno sentiti nella prossima udienza del processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l ...Il Gup ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. I due saranno chiamati a riferire in merito alla disponibilità a collaborare con le autorità ...