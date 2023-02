...vederci chiaro su alcune affermazioni della presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri sul caso. Giorgia Meloni e Antonio Tajani saranno sentiti il prossimo 3 aprile dalper ...... ma non conseguente nei fatti, tanto da far scrivere in un post al legale della famiglia, ... Tra le condizioni stringenti che ilpuò considerare per ritenere legittimo procedere "in ...

Caso Regeni, Meloni e Tajani chiamati come testi dal giudice: “Chiariscano le ‘promesse’ egiziane” La Stampa

Caso Regeni, la premier Meloni e il ministro Tajani chiamati a testimoniare davanti al giudice ilgazzettino.it

Regeni, c’è un giudice a Roma: vuole ascoltare Meloni e Tajani sulle “rassicurazioni” di al-Sisi Globalist.it

Regeni, l’efferatezza del crimine non giustifica deroghe al giusto processo Il Sole 24 ORE

Regeni, i giudici: “Tocca ai governi”. Lunedì ultimo atto Il Fatto Quotidiano

Il gup di Roma squarcia il velo dell’ipocrisia e accoglie la richiesta dalla famiglia Regeni (leggi, di Davide Mattiello) ...«Siamo stati accanto alla famiglia Regeni sin dal primo giorno e oggi siamo qui per farli ... il ricorso con il quale si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare ...