Real Madrid-Elche mercoledì 15 febbraio 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici I Blancos provano a tenere la Liga aperta

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ilsi è trovato ad affrontare un periodo calcistico davvero complesso, con un susseguirsi di partite davvero difficile da sos, soprattutto se si ha l’ambizione di vincere ogni competizione disputata, come accade alle Merengues. Con laormai lontanissima, iavevano estremo bisogno di non fallire un obiettivo importante come la conquista InfoBetting: Scommesse Sportive e

E pensare che il futuro di Zizou sembrava essere già scritto, con l'approdo sulla panchina della Francia che avrebbe dovuto suggellare il ritorno in pompa magna dell'ex tecnico del. ...Sono tre i rossoneri che possono raccontare di aver vinto una Champions in carriera: Hernandez col(2017 - 18), Origi con il Liverpool (2018 - 19) e Giroud col Chelsea (2020 - 21). Fra ...

Ancelotti trionfa con il Real Madrid ma Napoli non abbia rimpianti ilmattino.it

Ancelotti, clamoroso addio 'Il Real Madrid ha contattato Klopp' AreaNapoli.it

Il Real Madrid passa a Murcia tra le polemiche, Barça a valanga contro Breogan Sportando

Psg, clamoroso Mbappé: gratis al Real Madrid nel 2024 Tuttosport

Ultimo turno prima della sosta per la Copa del Rey di Badalona con il successo con polemica del Real Madrid a Murcia e le vittorie di Baskonia e Valencia contro dirette avversarie per un posto in otti ...Indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano infatti di un forte interessamento del Real Madrid di Carlo Ancelotti per il metronomo croato, che nelle idee del tecnico italiano potrebbe prendere il ...