Re Carlo III dopo lo scandalo del calzino bucato licenzia due cameriere

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il sovrano, noto fan del riciclo (in nome dell'ambiente), conserva i capi per decenni. Mal'ultima figuraccia planetaria - in visita con Camilla alla moschea di Brick Lane ha esibito un bell'alluce nudo che spuntava dall'usuratissimo- ha messo alla porta le responsabili del suo armadio reale

La filosofia di Carlo III è la stessa da decenni: gli abiti non si buttano, si rattoppano. Perché sa che riparando e riciclando contribuisce a una delle cause che da sempre gli stanno più a cuore: la ...Il 2023, per molti versi, sarà l'anno di re Carlo III: nel Regno Unito si lavora senza sosta in vista dell'incoronazione prevista per il 6 maggio. È stato ufficialmente presentato il logo dell'evento ...