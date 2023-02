Rapina a una pompa di benzina a Napoli | 18enne portato in comunità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile diha eseguito la misura cautelare del collocamento inemessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un(minorenne all’epoca dei fatti, ndr), gravemente indiziato del reato di concorso inaggravata e porto e detenzione di armi in luogo pubblico. Il destinatario del provvedimento restrittivo, nel mese di marzo dello scorso anno, assieme ad un complice allo stato non identificato, avrebbeto a mano armata il dipendente di una stazione di servizio sulla Tangenziale di, portando via l’intero incasso. Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da ...