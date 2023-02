Ranking WTA | sempre 5 italiane in top 100 | Giorgi recupera cinque posizioni

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nessuna variazione particolare per le prime dieci tennistenella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA. Davanti a tutte c'èMartina Trevisan: la 29enne mancina ...

Fa tre passi indietro, invece, Camil la Rosatello, ora numero 242, mentre ne fa uno avanti Matilde Paoletti, che sale al numero 297 ritoccando il "best". CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (13 ......di questa settimana. L'altra copertina del tennis italiano va a Matteo Gigante, entrato per la prima volta in Top 200. Ha guadagnato ben 38 posizioni, infatti, salendo al 194mo posto nel, ...

Ranking WTA, sempre 5 italiane in top 100: Giorgi recupera cinque ... SuperTennis

Ranking WTA (13 febbraio 2023): Iga Swiatek domina, Martina Trevisan sempre 25ma OA Sport

Ranking Wta aggiornato a lunedì 13 febbraio: top 10 invariata ... SPORTFACE.IT

TENNIS. SARA MILANESE CONQUISTA IL III PUNTO WTA, VERSO ... TV Sette Benevento

WTA Ranking: brilla la stella di Alycia Parks Ubitennis

Fa tre passi indietro, invece, Camilla Rosatello, ora numero 242, mentre ne fa uno avanti Matilde Paoletti, che sale al numero 297 ritoccando il “best ranking”. Il WTA 500 di Abu Dhabi ed il 250 di ...Sei italiani in Top 90, diciannove italiani tra i primi 200 del mondo. Questo lo scenario dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si ...