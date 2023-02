(Di lunedì 13 febbraio 2023) Al termine della settimana dedicata ai tornei WTA 500 di Abu Dhabi e WTA 250 di Linz, è stato rilasciato nella notte italiana di oggi, lunedì 13, il nuovo, che vede qualetrice incontrastatala polacca Iga. In casa Italiaè stabile al 25° posto.WTA Lunedì 131 Iga10485 2 Aryna Sabalenka 6100 3 Ons Jabeur 5210 4 Jessica Pegula 5000 5 Caroline Garcia 4795 6 Coco Gauff 3992 7 Maria Sakkari 3616 8 Daria Kasatkina 3425 9 Belinda Bencic 3275 10 Elena Rybakina 2860 11 Veronika Kudermetova 2740 12 Beatriz Haddad Maia 2285 13 Petra Kvitova 2281 14 Jelena Ostapenko 2227 15 Liudmila Samsonova 2209 16 ...

Altrettanto vero ma certo meno strano, lunedì mattina Anastasia si ritroverà al 31° posto in classifica, nuovo best. IL TABELLONE COMPLETO DEL250 DI LINZ Il tabellone maschile US Open ...Con questo successo migliora il proprio record personale nelsalendo fino al numero 31 del mondo. Nel corso del 2023 Anastasia ha perso all'ultimo turno delle quali sia ad Adelaide 1 che ...

Ranking WTA (13 febbraio 2023): Iga Swiatek domina, Martina Trevisan sempre 25ma OA Sport

TENNIS. SARA MILANESE CONQUISTA IL III PUNTO WTA, VERSO ... TV Sette Benevento

WTA Ranking: brilla la stella di Alycia Parks Ubitennis

Jasmine Paolini guadagna una posizione (#65) nel ranking WTA NoiTV - La vostra televisione

Ranking WTA, sempre 5 italiane in top 100 e Stefanini si avvicina SuperTennis

Il Tour WTA si sposterà a Doha la prossima settimana. Il Qatar TotalEnergies Open potrà contare sulla presenza della numero uno del mondo Iga Swiatek. La giocatrice polacca ha deluso le aspettative in ...E’ calato il sipario sulle semifinali del torneo WTA di Abu Dhabi e i verdetti sono arrivati. Le finaliste saranno la svizzera Belinda Bencic e la russa Liudmila Samsonova. Due match dall’esito divers ...