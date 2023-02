Ranking ATP 13 febbraio 2023 | Novak Djokovic resta al comando | Jannik Sinner sale al 14° posto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Dallas, Cordoba e Montpellier, nella notte italiana di oggi, lunedì 13, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: il serboaldavanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Il greco Stefanos Tsitsipas è stabile al terzo, mentre in casa Italia, dopo il successo in Francia,diventa 14° (+3). Lorenzo Musetti scivola in 20ma piazza (-2), mentre Matteo Berrettini scende al 23°(-1).ATP Lunedì 137070 2 Carlos Alcaraz 6730 3 Stefanos Tsitsipas 5940 4 Casper Ruud 5515 5 Andrey ...

Ha battuto John Isner 67(4) 76(3) 76(12), ha festeggiato il primo titolo in carriera e l'ingresso nella Top 60 nel. That winning feeling Watch the moment Wu Yibing made history with ...... dopo la vittoria su Maxime Cressy nell'250 francese. "Lui è stato bravo, ha servito bene, in ... 20) e Matteo Berrettini, ora al 23 del. Il settimo titolo, quello dell'aggancio a Berrettini, ...

è questo il percorso che Wu ha dovuto superare per conquistare il primo titolo a livello di circuito maggiore nella sua carriera. Un risultato importante, che lo porta a guadagnare 30 posizioni nel ...Il tennista altoatesino ha conquistato un'altra posizione dopo il successo su Maxime Cressy e nel complesso l'azzurro ha recuperato ben tre posizioni nel circuito Atp, avvicinando e non poco le prime ...