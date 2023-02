Ranking ATP 13 febbraio 2023 | Jannik Sinner 14° | Musetti 20° | 19 italiani nella top200

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con la conclusione dei tornei ATP 250 di Dallas, Cordoba e Montpellier,notte italiana di oggi, lunedì 13, è stato rilasciato ilmondiale aggiornato: il serbo Novak Djokovic resta al comando davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz. Il greco Stefanos Tsitsipas è stabile al terzo posto, mentre in casa Italia, dopo il successo in Francia,diventa 14° (+3). Lorenzoscivola in 20ma piazza (-2), mentre Matteo Berrettini scende al 23° posto (-1). IL NUOVOATP Lunedì 131 Novak Djokovic 7070 2 Carlos Alcaraz 6730 3 Stefanos Tsitsipas 5940 4 Casper Ruud 5515 5 Andrey Rublev 4065 6 Rafael Nadal 3815 7 Taylor Fritz 3455 8 Felix Auger-Aliassime 3260 9 Holger Rune ...

Un torneo di altissimo livello come dimostra il tabellone, con le prime otto teste di serie racchiuse nella top 16 del. A rappresentare l'Italia ci saranno Jannik Sinner (che debutterà ...Wta Il circuitoha visto nell'ultima settimana due tornei sulla carta di 'scarso' rilievo come Montpellier e Dallas, ma questi 250 hanno dato grandi emozioni al tennis italiano e non ...

Il 21enne di Sesto Pusteria, n.17 del ranking e secondo favorito del seeding, ha battuto in finale lo statunitense Maxime Cressy, numero 51 della classifica Atp, con il punteggio di 7-6 (3), 6-3 in un ...Wu Yibing è diventato il primo cinese nella storia del tennis a vincere un torneo dell'Atp. È successo sul campo in cemento ... Grazie a questo successo Wu Yibing entrerà nella top 60 del ranking ...