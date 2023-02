Rania di Giordania | il cappotto rosa di tendenza che sta bene a tutte

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 febbraio 2023)dinon si ferma mai, ed è sempre al fianco delle donne. La Regina ha incontrato le dirigenti di una associazione nata per favorire l’istruzione, l’educazione finanziaria e le imprese del mondo femminile, mentre nelle scorse settimane aveva fatto visita a una comunità agricola interamente gestita dalle donne. E, per l’occasione,ha sfoggiato un, trendy e diffusissimo in questo periodo, che stadavvero adi, il suo continuo sostegno alle donne Laha fatto passi da gigante negli ultimi anni per quanto riguarda il lavoro e l’imprenditoria femminile, ma la strada è ancora lunga. Per questo, la Reginacerca di dare il suo ...