Ram 1500 REV - Il pick-up elettrico spunta al Super Bowl

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Gruppo Stellantis ha impiegato davvero pochissimo per trasformare il prototipoRevolution in un modello di serie. Con uno spot durante la pausa delè stato infatti presentato al pubblico il RamREV nella sua variante definitiva. La produzione sarà avviata nel 2024, ma le prenotazioni negli Stati Uniti sono già aperte con il programma Rev Insider+ che premierà i primi clienti, a fronte di un deposito di 100 dollari rimborsabile. Passo indietro per la produzione in serie. Le nuove immagini mettono in risalto il design innovativo del modello, che riprende dalla concept moltissimi elementi. Parliamo ad esempio dei Led che disegnano letteralmente il frontale e di quelli in coda che si allungano sul portellone. La cabina ha invece perso le appendici aerodinamiche della concept per assumere una forma ...