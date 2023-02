Rai | cambio ai vertici | perché ci vorrà più tempo

Leggi su inews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La verifica deiRai chiesta da Fratelli d’Italia richiederà. Per adesso l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta, resteranno al loro posto. Il primo motivo è puramente politico. Non si vuole dare l’impressione di una purga ideologica. L’altra ragione che induce a credere che ildi vertice non arriverà L'articolo proviene da Inews24.it.