Questi sono i migliori smartwatch da comprare adesso | per tenere sotto controllo praticamente tutto

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Veri e propri accessori di tendenza, iattirano sempre più persone non solo per le loro funzionalità, ma anche per l’estetica. Per scegliere unoè bene valutare alcuni parametri chiave come la durata della batteria, la portabilità e facilità di utilizzo, la resistenza all'acqua e la compatibilità con altri dispositivi. Almeno questo è emerso dallaMarket Insight Report, un’analisi sul mercato svolta da Huawei in collaborazione con Ipsos, Pollster e GFK. Come individuare il migliorper le tue esigenze È impossibile definire il migliorche vada bene per tutti in assoluto, visto che i gusti e le esigenze variano a seconda delle persone, anche se la resistenza all’acqua è una delle caratteristiche più ricercate (scelta dal 67% ...