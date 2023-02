Quando va in onda la seconda puntata di Fiori sopra l’inferno? Data e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 febbraio 2023)va inla secdi? E’ questa una delle domande più ricorrenti in questo momento dopo l’esordio in tv della nuova serie targata Rai. Per tre prime serate la fiction con Elena Sofia Ricci ci terrà compagnia con una storia davvero avvincente basata sul romanzo della scrittrice Ilaria Tuti. Matornerà l’appuntamento in tv per il secondo appuntamento? E cosa ci aspetterà? Ecco tutte le informazioni in merito! Cosa è successo nella primadella nuova fiction con Elena Sofia Ricci Vediamo intanto cosa è successo nella primaaninlunedì 13 febbraio 2023 di...