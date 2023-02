Quando Bonucci distrusse i sogni della Juventus | successe tutto in poco tempo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 febbraio 2023)è uno dei pilastrima, in passato, riuscì a rovinare tutti idei bianconeri; ecco cosa. In questa stagione, complice anche l’infortunio di, Allegri ha scelto di passare al 3-5-2 con due esterni nel ruolo di difensore centrale. Il leaderdifesa bianconera non sta vivendo una stagione semplice tra problemi fisici e prestazioni non proprio all’altezza. La, però, ha bisogno dei migliorper essere protagonista in questi mesi che separano la squadra dalla finestagione. Parliamo di un giocatore determinante sia a livello tecnico sia a livello tattico (con lui, infatti, si può pensare anche di riproporre il 4-3-3) ma sopratdal ...