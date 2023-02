PSG | Mbappé punta il Bayern

(Di lunedì 13 febbraio 2023) KylianilMonaco: l'attaccante del PSG si è allenato in gruppo e vuole esserci per l'andata degli...

Commenta per primo Kylianpunta il Bayern Monaco : l'attaccante delsi è allenato in gruppo e vuole esserci per l'andata degli ottavi di Champions League .- Bayern, le quote delle stelle Saranno tantissimi, ovviamente, i campionissimi in campo nella sfida trae Bayern Monaco. Ancora in dubbio, che sta provando a recuperare ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera

Champions League, il play-by-play di Koulibaly in Napoli-Psg Sky Sport

L’Argentina vince i Mondiali alla fine di una partita che non doveva finire mai Domani

Mbappé, l'eroe della banlieue la Repubblica