Psg | Galtier | “Mbappè in dubbio contro il Bayern Periodo buio? La frustrazione genera rabbia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Christophe, tecnico del Psg, ha parlato alla vigilia della sfidailMonaco valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Mbappé mi ha dato feedback positivi, ma martedì mattina faremo il punto sulle sue condizioni con lo staff medico. Stiamo vivendo un momento difficile, ma i miei giocatori sanno come alzare il livello”. Sull’eliminazione dalla Coppa di Francia e la sconfitta in campionatoil Monaco ha dichiarato: “È una situazione difficile, ma fa parte di una stagione. C’èche, ho parlato e ascoltato i giocatori, spero che anche loro abbiano ascoltato me”. SportFace.