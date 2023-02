Protesta dei musicisti di strada a Napoli | “Le nuove regole ci proibiscono tutto”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Batterie, chitarre e voce. E’ questa la manifestazione che gli artisti dihanno inscenato oggi in Piazza Municipio a, perre contro il passaggio “dal regolamento del 2014 che ci permette di suonare ovunque al nuovo regolamento della polizia municipale che sta entrando in vigore e che fa tabula rasa, proibendo piccola amplificazione e percussioni in tutta la città”. Lo afferma Alessandro Ripepi, in arte “Prospero papiro”, che è un artista dicon origami, poesie e testi recitati e che si unisce allacon iche asono circa 70. “Da oggi – spiega – inizia il problema del suono in. La questione è nata inizialmente per la movida cosiddetta ...

...nascere nel 2021 il movimento 'tang ping' (letteralmente 'sdraiarsi') come simbolo di... capo dell'osservatorio Autonomy dedicato ai cambiamenti del mondo del lavoro la stessa ideaguru ...SIRACUSA - Sit - in diquesta mattinavigili del fuoco di Siracusa davanti alla nuova caserma costruita in contrada Pizzuta , terminata da tempo ma ancora inutilizzabile. Le organizzazioni sindacali chiedono l' ...

Nuova caserma ancora chiusa, protesta dei vigili del fuoco alla Pizzuta SiracusaOggi.it

Trentino, la protesta dei medici di famiglia. Fra le richieste meno burocrazia e ambulatori a titolo gratuito l'Adige

Terrassa Padovana. Strada chiusa per lavori, corse dei bus limitate: protesta di sanitari e studenti ilgazzettino.it

Protesta dei tifosi del Lecce: striscione "Contro questo calcio” e lancio di fumogeni TUTTO mercato WEB

La protesta dei militanti animalisti contro la Fiera della caccia TG Verona

Batterie, chitarre e voce. E' questa la manifestazione che gli artisti di strada hanno inscenato oggi in piazza Municipio a Napoli, per protestare contro il passaggio "dal regolamento del 2014 che ci ...(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Batterie, chitarre e voce. E' questa la manifestazione che gli artisti di strada hanno inscenato oggi in Piazza Municipio a Napoli, per protestare contro il passaggio "dal ...