Prosegue il momento magico della Intec Service SG Volley

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutila marcia trionfale per le atleteSGche nella dodicesima giornata del campionato di serie C femminile vincono sul difficile campoSalerno Guiscards mettendo ancora una volta in risalto l’enorme crescita di un gruppo che finalmente sta dimostrando tutto il suo valore. Dodici sigilli di fila quindi ed una vittoria che permette di tenere salda la testaclassifica oltre ad iniettare nel gruppo una buona dose di ottimismo per il prosieguo del campionato. Buona la prova di tutte le ragazze impiegate dai coach Franzese–De santis, scese in campo concentrate con il chiaro intento di non concedere nulla alle avversarie. Mancano sei gare alla fineregular season e poi inizierà la ...

... finalmente è arrivato ildi scendere in campo, anche se solo virtualmente. È la prima ... La competizionecon la partita anche per Kirito_Yuuki, già campione della serie A Tim e della ...in Turchia l'attività del team composto da cinque esperti tra Carabinieri, Polizia di Stato ... si trovava il nostro connazionale disperso aldel terremoto dello scorso 6 febbraio". Il ...

Pensioni, governo studia anticipo 4 mesi a figlio Entilocali-online

"Acqua di Roma", prosegue la campagna. Consegnate 20mila ... Roma Capitale

Terremoto in Turchia e Siria: esperti di Carabinieri, Polizia e MAECI ... Protezione Civile

notizie da Lecco e provincia » Continua il momento d'oro della ... ResegoneOnline

Cospito, i medici del carcere: ricovero in ospedale se prosegue con rifiuto integratori Sky Tg24

Questo dato al momento non c’è", prosegue Ferrari. "Se non riusciamo nemmeno a ritornare alla casella di partenza su opzione donna come potremmo dare una risposta vera alla condizione previdenziale ...Ma per proseguire con le attività di prevenzione e di eradicazione ... È una malattia pestifera e nel momento in cui dovesse arrivare ai suini domestici provocherebbe una strage dal punto di vista ...