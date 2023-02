Pronostici Champions League e Europa League

Leggi su seriea24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Questa settimana ritorna la magia delle sfide europee con lae l’. Puntuali idi Superscommesse, che partono dall’analisi della gara d’andata valida per gli ottavi di finale ditra il Milan di Stefano Pioli e il Tottenham di Antonio Conte: quale dei due tecnici italiani riuscirà a portare a casa il risultato? Milan-Tottenham: Multigol 1-2 Ospite Nella gara d’andata degli ottavi di finale i rossoneri di Pioli affronteranno in casa il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs vengono da un un ottimo trend nei match in trasferta: nelle ultime 5 gare ufficiali, hanno realizzato 11 gol in 5 partite, registrando così una media di 2,2 gol a match. Questo dato porta al consiglio di Superscommesse per questo ...