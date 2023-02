Programmi TV di stasera | lunedì 13 febbraio 2023 Al via le nuove edizioni di Stasera Tutto è Possibile | Freedom e Little Big Italy

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Izzo, De Martino e Paolantoni (foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Fiori Sopra l’Inferno – I Casa di Teresa Battaglia Novità Fiction. 1×01: Il Commissario Battaglia giunge a Travenì per indagare sulla morte di un ingegnere. Nel frattempo, quattro bambini si incontrano nel loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. 1×02 Lucia e Mathias escono di notte, certi di trovare il Fantasma. L’indomani, Brughi va da Teresa rivelandole una sconcertante coincidenza. Ma le amnesie di Teresa sono sempre più frequenti. Rai2, ore 21.20:Nuova edizione Intrattenimento. Il comedy show condotto da Stefano De Martino torna con la nuova edizione. Confermati nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni ...

