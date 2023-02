(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'avvocato della famiglia del ricercatore torturato e ucciso in Egitto nel 2016, ha ottenuto di poter ascoltare in aula le sue cariche istituzionali. Prima dell'udienza sit-in con Pif e Mastandrea. "Noi sempre al fianco dei genitori"

... eliminando gli ostacoli che ci impediscono di iniziare questoper il sequestro, le torture e l'uccisione di, abbiamo chiesto di sentire la premier Meloni e il ministro degli Esteri ......dal presidente Al Sisi che avrebbe garantito che risolverà la situazione eliminando gli ostacoli che ci impediscono di iniziare questoper il sequestro le torture e l'uccisione di, ...

Processo Giulio Regeni, Meloni e Tajani chiamati a testimoniare il 3 aprile Repubblica Roma

Giulio Regeni, Giorgia Meloni e Antonio Tajani chiamati come testi ... Fanpage.it

Meloni e Tajani chiamati a testimoniare sul caso di Giulio Regeni AGI - Agenzia Italia

Garantire un 'giusto processo' per la morte di Giulio Regeni Il Friuli

I genitori di Giulio Regeni: “Gite a Il Cairo, poi tornano a mani vuote ... Sardegna Live

12.15 Regeni,Meloni e Tajani testi a processo La premier Meloni e il ministro degli Esteri Tajani saranno sentiti dal Gup di Roma nel processo nei confronti dei quattro 007 egiziani imputati per l'o- ...eliminando gli ostacoli che ci impediscono di iniziare questo processo per il sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio, abbiamo chiesto di sentire la premier Meloni e il ministro degli Esteri per ...