Prinze Jr | “Una volta Fit Finlay mise una gallina sotto al ring per spaventare Hornswoggle”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 febbraio 2023) All’interno di uno spogliatoio in qualsiasi sport ne succedono di tutti i colori e spesso col passare degli anni si possono ascoltare le storie più disparate, tra risse e aneddoti divertenti c’è sempre qualcosa da raccontare. È il caso della storia raccontata recentemente da FreddieJr. nel suo podcast Wrestling With Freddie, un episodio divertente che riguardae la sua terribile paura delle galline, una storia che magari qualcuno avrà già ascoltato dai protagonisti. “Non poteva fare nulla” Questa la versione diJr. che vede come protagonisti, Fite… Una. “Dylan, ha molta paura delle galline, un po’ come me con le barche. Allora Fituna...