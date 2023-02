“Prima o poi ti sfregio con l’acido” | 52enne arrestato dopo le minacce alla moglie che chiedeva la separazione

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Un giorno ti butterò delin faccia che ti farà cadere la bocca e ti impedirà di parlare con la polizia”: unalgerino è statocon l’accusa di maltrattamenti in famiglia verso la, che aveva chiesto la. In un messaggio inviatole su WhatsApp la testimonianza della violenza verbale, perpetrata per diversi anni, nei confronti della donna. Lo scorso luglio l’uomo, residente a Rimini, era stato raggiunto da un divieto di avvicinamentoil provvedimento ha intensificato le intimidazioni, e non ha rispettato le decisioni del giudice. Il 27 gennaio ha atteso che la donna uscisse da lavoro. Solo l’intervento della polizia ha evitato che lesi trasformassero in tragedia. Tre ...