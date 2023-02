Precisazioni sul Samsung Galaxy S23 e la scarsa memoria interna

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Occorrono necessariamente alcuni chiarimenti, in queste ore, per quanto concerne la questione relativa alladi cui sono dotati i variS23 che a breve saranno in vendita anche in Italia su larga scala. Già, perché dopo la denuncia della scorsa settimana, secondo cui i modelli subirebbero un grosso taglio per lo spazio di archiviazione interno già al momento della prima accensione, oggi ci sono alcuni dettagli aggiuntivi coi quali potremo mettere maggiormente a fuoco tutta la storia. In questo modo, infatti, avremo un miglior sguardo d’insieme. Alcuni chiarimenti necessari sulS23 e lada oggi 13 febbraio Vedere per credere quanto riportato da SamMobile, facendo ...