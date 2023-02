Pozzuoli | sfonda la vetrina del supermercato con l’auto per rubare 2 registratori di cassa

Leggi su 2anews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La scorsa notte, una persona non identificata a bordo di un’auto hato ladi un, portando via 2di. Questa notte ai Carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Artiaco 144 dove poco prima una persona a