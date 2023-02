(Di lunedì 13 febbraio 2023)entra nele gas con "energia", sottoscrivibile in 12.800 uffici postali,.it e sulle apppay e BancoPosta. Il prezzo della materia prima, comunica, è bloccato per 24 mesi. Due le opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto ...

entra nel mercato luce e gas con "energia", sottoscrivibile in 12.800 uffici postali,.it e sulle app Postepay e BancoPosta. Il prezzo della materia prima, comunica, è bloccato per 24 mesi. Due le opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a ...Il lancio diEnergia segue l'offerta promozionale dedicata ai dipendenti per i 160 anni dell'azienda, che in pochi mesi, specifica il comunicato, ha raggiunto il traguardo di oltre 50 mila ...

Poste lancia l'offerta per luce e gas. Bolletta a rata fissa per incoraggiare i risparmi la Repubblica

Poste, parte oggi l’offerta luce e gas: rate a prezzo fisso, ma niente saldi Il Sole 24 ORE

Poste lancia offerta per il mercato di luce e gas Agenzia ANSA

Poste lancia la "casa dei servizi digitali": 7mila comuni coinvolti CorCom

Poste lancia il progetto Polis, i servizi digitali ora anche nei piccoli Comuni Quotidiano di Sicilia

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Poste entra nel mercato luce e gas con "Poste energia", sottoscrivibile in 12.800 uffici postali, Poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta. Il prezzo della materia prima, ...“Con il lancio di Poste Energia – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante – completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane ...