Poste Italiane ha lanciato la sua offerta di luce e gas Ecco le tariffe ufficiali di Poste Energia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’azienda si chiamae offre contratti con rata fissa per 12 mesi e ricalcolata in base ai consumi effettivi dell’anno precedente. Attenzione però al prezzo bloccato per 24 mesi....

Da oggi, lunedì 13 febbraio è finalmente disponibileEnergia, l' offerta luce e gas di. Dopo le molte anticipazioni e indiscrezioni che si sono susseguite nei mesi scorsi,debutta sul mercato libero con un'offerta che prevede un prezzo fisso con la rata ...Un'offerta "trasparente, innovativa e sostenibile, costruita su misura per il cliente" questi sono peri pilastri della soluzione luce e gas "Energia" che fa entrare ufficialmente la società nel mercato libero. L'offerta è disponibile esclusivamente in tutti gli uffici postali, su ...

Dopo le polizze, i prestiti e i fondi, Poste Italiane entra anche nel mercato di luce e gas con un’offerta che ha preso ufficialmente il via negli uffici postali. L’obiettivo, come aveva annunciato ...Il lancio di Poste Italiane sul mercato dell'energia Il lancio di Poste Energia segue l’offerta promozionale dedicata ai dipendenti per i 160 anni dell’azienda, che in pochi mesi ha raggiunto il ...