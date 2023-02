Pontecagnano Faiano ricorda i carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta in mattinata, a, la cerimonia di commemorazione dei, medaglie d’oro al valor militare,, brutalmente assassinati il 12 febbraio 1992 durante il controllo di un’autovettura con a bordo due criminali. Da quel tragico episodio sono trascorsi 31anni ma il loro ricordo è ancora vivo nella popolazione locale che in maniera molto sentita ha partecipato, unitamente a numerose autorità civili e militari, alla funzione religiosa celebrata presso la parrocchia di San Benedetto. Subito dopo la messa, nell’adiacente piazza Garibaldi, luogo dell’eccidio, mentre un picchetto dell’Arma deiha reso gli onori militari alle vittime, c’è stata la deposizione ...

L'altro colpo Inoltre, sabato sono stati denunciati per furto due giovani stranieri che hanno provato a rubare abiti sportivi in un negozio del centro commerciale 'Maximall' di, per un ...Il primo appuntamento di conoscenza del patrimonio diè partito da. Ieri mattina, gli esponenti del M5S, Sinistra Italiana e Possibile, si sono recati in località Torricella per un flash mob volto a far scoprire, ai tanti cittadini ...

Dalle case ai negozi: nuovi furti sventati a Felitto e Pontecagnano Faiano SalernoToday

Elezioni a Pontecagnano: inaugurata la sede di Campania Libera, centrodestra in stand by SalernoToday

Salerno e Pontecagnano ricordano i Carabinieri Arena e Pezzuto a 31 anni dalla morte - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Meteo Pontecagnano Faiano 12/02/2023: oggi e domani nubi sparse iLMeteo.it

Dalle case ai negozi: nuovi furti sventati a Felitto e Pontecagnano Faiano Virgilio

L'altro colpo Inoltre, sabato sono stati denunciati per furto due giovani stranieri che hanno provato a rubare abiti sportivi in un negozio del centro commerciale “Maximall” di Pontecagnano, per un ...Furto in in negozio del centro commerciale Maximall a Pontecagnano Faiano. I fatti sono successi sabato sera. I due ladri sono stati fermati dai carabinieri in flagranza di reato. I malviventi sono ...