Ponte | a San Valentino scuola secondaria chiusa per problema ai riscaldamenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno di Sanladi primo grado diresterà. Il sindaco Marcangelo Fusco ha disposto la chiusura del plesso di via Canniti perché l’impianto di riscaldamento non funziona a causa di usura della caldaia che alimenta appunto l’impianto in questione. Due giorni fa c’è stato anche l’intervento del vicesindaco Fabrizio Boscaino che dalla propria pagina facebook aveva annunciato che ”la caldaia dellamedia si è fermata. Sono intervenuto, in attesa di sostituirla con una nuova e, – scriveva Boscaino – grazie all’intervento di un tecnico di impianti termici di, siamo riusciti a rimetterla in funzione scongiurando la sospensione delle lezioni. Il tecnico non ha voluto essere pagato offrendo ...