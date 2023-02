Pompei testa un nuovo sistema di monitoraggio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Consolidare lo stato di conservazione del sito di, raggiunto con il Grande Progetto, è l’obiettivo deldie manutenzione programmata che il Parco sta sviluppando e sperimentando in questi mesi. Ai fini della conservazione e di tutte quelle analisi propedeutiche al rilevamento dello stato delle strutture archeologiche e degli apparati decorativi, il Parco sta coinvolgendo sempre più le Università e gli studenti in progetti “die schedatura”, con l’obiettivo di ricevere supporto per le numerose attività sul campo e al contempo di favorire la formazione diretta dei giovani studenti. “Per tutelare il patrimonio bisogna fare manutenzione programmata, che agià si fa da quasi un decennio. Ma per farlo in maniera sempre più efficace ...

"Per tutelare il patrimonio bisogna fare manutenzione programmata, che agià si fa da quasi un decennio. Ma per farlo in maniera sempre più efficace bisogna sapere dove intervenire in maniera ...

