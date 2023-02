POKERISSIMO A VENEZIA PER L’U14 | PAREGGIO SENZA RETI PER L’U17

Leggi su udine20

(Di lunedì 13 febbraio 2023) PRIMAVERA: Padova-Pordenone 2-1 (Leggeri) UNDER 19 femminile: riposo UNDER 17: AlbinoLeffe-Pordenone 0-0 UNDER 17 femminile: riposo UNDER 16: Pordenone-LR Vicenza 0-4 UNDER 15: AlbinoLeffe-Pordenone 2-1 (Biasotto) UNDER 15 femminile: riposo UNDER 14:-Pordenone 0-5 (Cecchini 4, Gjeci) Powered by WPeMatico L'articoloPERPERproviene da Udine20.