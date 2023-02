(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

E poco importa che a Joelsia stata offerta in un bicchiere di plastica (del resto, ... visto che gli arancioneroverdi sono riemersi per la prima voltazona playout. Non perderti le ......5 alla finale del Super Bowl, giocata nella notte e vinta dai Kansas City Chiefs a 11 secondi... che twitta: 'I due assist die una solida difesa collettiva ci regalano la seconda ...

Pohjanpalo, dalla birra con i tifosi del Venezia ai suoi gol in un file Excel. Cha va aggiornato... La Gazzetta dello Sport

Il mondo di Pohjanpalo: devastante a Venezia, tra goal in file excel e ... Goal.com

Il marinaio Pohjanpalo ha trovato il suo porto a Venezia Lega B

FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Pohjanpalo e Lapadula gli uomini in più. Zaro domina TUTTO mercato WEB

Venezia, le pagelle. Jajalo, Pohjanpalo e Pierini, ecco i magnifici tre La Nuova Venezia

La differenza la fanno ancora una volta i centravanti, quelli che risolvono le partite da soli: col Venezia era toccato a Pohjanpalo, col Cagliari è ... dei rossoblù all'"Unipol Domus", sono rientrate ...Il Genoa vince il big match sul Palermo per 2-0 ed è secondo. La capolista Frosinone non dà scampo al Cittadella. Reggina, Bari e Sudtirol terzi.