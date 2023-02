Pioli “Serve un Milan di qualità per vincere queste partite”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023)O (ITALPRESS) – “Se vogliamo pensare dile, dobbiamo pensare ad undi altaa livello di gioco e di intensità. Ci siamo preparati per questo”. Lo ha detto il tecnico rossonero, Stefano, alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. “Conte è un grande allenatore, prepara bene lee cura i dettagli – sottolinea in conferenza stampa – Sarà una sfida difficile, ed è inevitabile sia così. Conte è uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per la vittoria dello scudetto e l'ho apprezzato molto. Bennacer? Si è allenato con noi ma non è ancora al 100 per cento. Non possiamo rischiarlo e non sarà della partita”. “Erano tanti anni che ilnon arrivava ...