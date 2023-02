Pil | Ue alza stime Italia | +0 | 8% nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Commissione europea rivede al rialzo la crescita del Pilno stimata per il, da +0,3% nello scorso novembre a +0,8%, limando l’inflazione prevista quest’anno dal 6,6% al 6,1%. Lo riportano le previsioni economiche d’inverno, diffuse oggi. Per il 2024 l’esecutivo stima una crescita del Pil dell’1% e un’inflazione al 2,6% nel nostro Paese. L’economiana, dopo una contrazione “marginale” nel quarto trimestre 2022, è prevista “in graduale recupero” nel corso dele dovrebbe riuscire ad “evitare una recessione tecnica”, cioè due trimestri consecutivi con una variazione negativa del Pil. Così il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.