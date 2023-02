È un Oscarsorridente ed emozionato quello che ha preso parte all'evento di presentazione della nuova McLaren MCL60. Per l'australiano, approdato nel team di Woking la scorsa estate dopo una brusca ...'Sonodi iniziare la mia carriera in Formula 1 con la McLaren - ha detto. L'inverno è stato fantastico per me: ho lavorato duramente per prepararmi alla prossima stagione, e il tempo ...

Piastri: "Felice di debuttare con McLaren, sarà un anno fantastico!" Autosprint.it

F1 | Tolti i veli alla McLaren MCL60, la nuova arma di Norris e Piastri LiveGP.it

Piastri, il 2023 e la MCL60: "Sarà un anno memorabile" FormulaPassion.it

Seidl: "Chiudere con Ricciardo è stato uno dei miei momenti più ardui" FormulaPassion.it

Regali per San Valentino: in offerta su eBay i dispositivi per capelli ... Stile e Trend Fanpage

Il giovane pilota australiano prenderà parte alla sua prima stagione da titolare in Formula 1 con la nuova monoposto MCL60: "Non vedo l'ora di guidare insieme a Lando" ...Oscar Piastri è certamente una delle novità più interessanti del mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota australiano debutterà quest'anno con la McLaren, e alla presentazione della nuova MCL60 si è intr ...