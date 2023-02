Piagnisteo sulla Stampa Karima Moual | i razzisti hanno vinto | non mi fanno sentire italiana…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Allaserviva una firma più estrema di Paola Egonu per sostenere che in Italia il razzismo dilaga. Egonu aveva detto: sì il razzismo c’è, ma la situazione è in via di miglioramento. Non sia mai: occorre dare sostanza e fiato alla narrazione secondo cui gli italiani sono tutti, e molto di più da quando la destra è al governo. Così Laricorre all’agguerrita. La quale non si sottrae alla missione.supera in ardimento la Egonu che non vuole un figlio in Italia perché soffrirebbe per il razzismo. Lei ribalta la questione: gli italiani migliori sono i figli degli immigrati, gli altri sono una massa di intolleranti pieni di pregiudizi.inizia così il suo: “Lo ammetto, saranno ...