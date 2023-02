Ilin aumento a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,60% a 80,20 dollari al barile. . 13 febbraio 2023Il bilancio siin positivo per i listini azionari europei , grazie anche alla revisione al rialzo delle ... Sessione debole per il(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,...

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 80,20 dollari - Economia Agenzia ANSA

Petrolio: chiude in rialzo a New York a 78,47 dollari - Economia Agenzia ANSA

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,6%). Prosegue il rally di Iveco, crolla Saipem Milano Finanza

Le Borse guardano con ottimismo all’inflazione Usa, Milano chiude in rialzo a +0,63% Il Sole 24 ORE

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+1,3%). In testa ... Milano Finanza

(ANSA) - WASHINGTON, 13 FEB - Il petrolio chiude in aumento a New York, dove le quotazioni guadagnano lo 0,60% a 80,20 dollari al barile. (ANSA). Aker ASA collabora con pulsESG per la reportistica e ...Prezzi del gas ancora in discesa a 51,7 euro al MWh (-4,3%) mentre verso la fine delle contrattazioni e' debole il petrolio: il Wti di marzo scambia a 79,6 dollari al barile (-0,2%) e il Brent di ...