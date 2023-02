“Perché lo hai fatto” GF Vip 7 | Ivana bacia un altro | Onestini scioccato e in lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) GF Vip, Lucapiange perMrazova. Sono giornate intense per l’ex Uomini e Donne che, dopo l’ingresso della sua ex fidanzata sembra essere travolto dalle emozioni. In tanti scommettono sulche il vippone sia innamorato. Già, ma non di Nikita Pelizon con la quale c’è stata una ‘frequentazione’ durante la quale, a dir la verità, lei sembrava ben più presa di lui. Gli spettatori, infatti, sono convinti che Luca etorneranno insieme. È stato proprio Lucaa dichiarare: “Ci siamo lasciati da un anno e mezzo. A me l’unica cosa che importava è che lei stesse bene. Se tornerei con lei? In realtà non so se possiamonoi due siamo stati male, non so se possiamo fare una roba del genere… le cose che dicono lasciano il tempo che trovano, la verità è che io ...