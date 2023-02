Perché Il Paradiso delle signore oggi non va in onda su Rai 1 | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) , 13 febbraio 2023Ilnon va insu Rai 1, lunedì 13 febbraio 2023? La popolare fiction del pomeriggio, normalmente inalle 16 dopoè un altro giorno, non va inper lasciare spazio aduno speciale del Tg1 indalle 14.50.infatti si chiudono le urne in Lombardia e Lazio, dove si svolgono le elezioni regionali. Due importanti regioni, per cui Rai 1 seguirà lo spoglio e l’esito del voto con uno speciale infino alle 17. EccoIlnon va inè un altro giorno, il ...