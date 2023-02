“Perché ha scordato le parole” Eros Ramazzotti | furia dopo l’esibizione con Ultimo a Sanremo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) ‘Un’emozione per sempre’ ha gioca auno scherzo di memoria durante il duetto connella serata delle cover di2023. Il cantautore romano tornato sul palco dell’Ariston per un medley dei suoi successi,aver cantato ‘Adesso tu’ suonata al pianoforte da, è ‘scivolato’ sull’attacco del secondo brano. “Lo sai che non me la ricordo”, ha dettorivolgendosi a Niccolò che subito lo ha soccorso continuando a cantare.è poi proceduta con ‘Cantare d’amore non basta mai’ e il pubblico dell’Ariston si è alzato in piedi tra applausi e torce dei cellulari accese.si è poi scusato ammettendo la defaillance per l’emozione. Leggi anche: “Che figura di m…”. ...