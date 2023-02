Per Me – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Per Me Vicolo del Malpasso, 9 – 00186Tel. 06/6877365 Sito Internet: www.giulioterrinoni.it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 30/70€, primi 30€, secondi 46€, dolci 18€, menù degustazione: 65€-95€-150€ Chiusura: Mai OFFERTA Sta con i piedi ben piantati a terra Giulio Terrinoni, chef del ristorante Per Me, che continua a proporre un’ottima cucina di mare partendo sempre dall’eccellente materia prima che sa trattare con grande maestria. Proprio perché del pesce non si butta via (quasi) niente, è nata l’idea del quinto quarto di mare, come testimoniato dall’ottima trippa marinara con menta e pecorino che fa parte del secondo piatto da noi assaggiato – pescato del giorno (cernia), pil pil al bergamotto, salsa alle vongole e quinto quarto; a completare quest’ultimo c’era anche l’ottima coppa di testa di pesce con polvere di arancia, a richiamare il più famoso ...