Pensioni | nessuna soluzione per le “esodate” della nuova Opzione donna Ma si studia un anticipo di 4 mesi per ogni figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo aver prorogatocon talmente tanti paletti da escludere la stragrande maggioranza delle possibili beneficiarie, il governo tenta di correre ai ripari. Durante l’incontro del sottosegretario Claudio Durigon con i sindacati è emersa l’ipotesi di estendere i quattrodiper(già previsti dalla riforma Dini solo per chi è nel contributivo pieno) a tutte le formestiche per le donne. Il costo sarebbe di 700 milioni di euro: sono in corso valutazioni tra tecnici del Lavoro e Mef. Per i giovani dalle carriere discontinue, invece, il ragionamento imbastito al tavolo di confronto sarebbe orientato a prevedere un’integrazione al minimo in caso dibasse al terminecarriera ...

Si è appena concluso il secondo incontro per discutere della riforma delle. I sindacati hanno avuto modo di confrontarsi con il sottosegretario al Lavoro, Claudio ...menzione a Quota ...Meglio pensare aalternative Come è evidente in tutti e tre i casi ci sono vincoli e ... Il nostro lettore che probabilmente non rientra indi queste tre deroghe Amato, probabilmente ...

Pensioni, nessuna soluzione per le "esodate" della nuova Opzione ... Il Fatto Quotidiano

Pensioni, il governo non si «impegna» Collettiva.it

Pensioni, nessuna risposta su contenuti, risorse e tempi; solo una ... CGIL

Pensioni, Nessuna detassazione dell'assegno INPS al medico che si trasferisce all’estero Pensioni Oggi

Pensioni, Ecco come saranno rivalutati gli assegni oltre le 4 volte il minimo Pensioni Oggi

Per quanto riguarda i giovani, si è discusso dell’allargamento dell’integrazione al minimo che ha come obiettivo una pensione contributiva di garanzia. Nessuna menzione, invece, su Quota 41. La ...La posizione dell’Italia non può essere messa in discussione, e non è messa in discussione da nessuna forza, né di maggioranza, né di larga parte dell’opposizione”. Poi, le critiche contro Berlusconi, ...