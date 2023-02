Pensioni anticipate 2023 | ultime su Quota 41+62 | conviene o meglio Legge Fornero?

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In attesa di ricevere i comunicati ufficiali dalle sigle sindacali relativamente all’esito dell’incontro tenutosi oggi col Governo il cui punto focale era ‘giovani e’, riportiamo una lettera che abbiamo ricevuto in redazione da Mirko Zatti, amministratore del gruppo facebook UTP, Uniti per la tutela della pensione, che ha redatto insieme a Mauro Marino la propostastica inviata al Governo. In questa lettera si focalizza l’attenzione sull’uscita anticipata103 proposta dal Governo, la soluzione che prevede il raggiungimento dei 41 anni di servizio a fronte di almeno 62 anni d’età non solo non é stata ben accolta da precoci e quarantunisti, ma anche quanti vorrebbero usufruirne al momento sono impossibilitati. Vediamo perché. Inoltre in molti vorrebbero capire, visto che tanti sono anche prossimi al raggiungimento ...

In realtà, la possibilità di anticipare di 120 giorni il pensionamento per le donne per ciascun figlio, è contenuto all'interno della riforma Dini se vengono considerate le pensioni calcolate con ...Oltre a questi requisiti bisogna avere almeno 35 anni di contributi maturati. A quel punto si può andare in pensione anticipata a 60 anni. L’età si abbassa per chi ha un figlio (59 anni) o due (58).