Pensione donne 4 mesi in anticipo per figlio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Governo Meloni al tavolo con i sindacati ha avanzato una proposta di legge nel mandare inle madri lavoratrici con 4diper ognie questo per qualunque forma pensionistica di cui si gode. Di seguito le modalità secondo cui si può attualmente già andare in. Con 67 anni di età lepossono andare ined idipossono essere ridotti da 4 fino a 12per ogni. Questa è una possibilità che è già prevista per chi si trova in regime dicontributiva, cioè quella che tiene conto dei contributi versati e non delle ultime retribuzioni prima di andare in. Il capo del Governo ...

... Cisl, Uil e Ugl con il sottosegretario leghista Claudio Durigon, sarebbe l'intenzione di estendere la possibilità a tutte ledi andare inquattro mesi in anticipo per ogni figlio. Una ...Pensioni,inquattro mesi prima per ogni figlio partorito Il governo sta studiando la possibilità di valorizzare la maternità per l'accesso a tutte le forme di pensionamento al netto di quanto ...

