Pedro Pascal è il nuovo internet daddy così come il padre ideale che tutti vorrebbero accanto in caso di apocalisse

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In tempi di inettitudine di massa, il desiderio collettivo di competenza affidabile può forse essere meglio riassunto dall'attuale e insaziabile sete di piùsu. Con l'apertura alare di un'aquila e il sorriso timido di un uomo che fa finta di non accorgersi cheflirtano con lui,è attualmente visibile in The Last of Us e di recente ha salvato la giovane Ellie (Bella Ramsay) da uno sciame di zombie usando poco più di un fucile arrugginito diventando ilpiù amato su Twitter.una diga che scoppia, il fenomenopaparino di Twitter ha iniziato a palesarsi e crescere sul mio feed, prima lentamente e poi tutto insieme. La fame di clip dell'attore cileno-americano 47enne è cresciuta da ...

Lo show con protagonista Pedro Pascal e Bella Ramsey ci accompagnerà per ben nove settimane. In realtà, Sam non usa un Etch A Sketch, nonostante il risultato che ottiene sia molto simile. Lo strumento ...Lo sa lo spettatore, lo sa lo stesso personaggio interpretato da Pedro Pascal, che sulle prime fa di tutto per resistere alla risata scaturita dalla barzelletta che le ha appena raccontato la giovane.