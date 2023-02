Pedofilia in Portogallo | secondo un' inchiesta almeno 4 815 vittime in 70 anni

Sono almeno 4.815 le vittime dellanella Chiesa portoghese , secondo un'inchiesta indipendente che ha messo nel mirino gli ...L'inchiesta è stata commissionata dalla Chiesa del...LISBONA. Inil numero di vittime di abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica a partire dal 1950 si stima in almeno 4.415 persone. Lo ha detto Pedro Strecht, psichiatra a capo del Comitato ...

Mentre in Italia la trasparenza della Chiesa sulla gestione dei casi di abusi sessuali è praticamente a zero, il Portogallo ha reso noto i risultati di una indagine storica sul fenomeno nell'arco ...Una commissione che in Portogallo sta esaminando i casi di abusi sessuali su minori nella Chiesa cattolica portoghese riferisce che ci siano almeno 4.415 presunte vittime. Precedentemente alti ...